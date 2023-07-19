Медвежий угол

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Как Россию вынуждают «бабахнуть»

Как Россию вынуждают «бабахнуть»

Месть — это блюдо, которым можно подавиться. Ночная атака на Крымский мост — очередная, подлая и очень-очень обидная, сейчас поднимет волну возмущения.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
ЕЖЕЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ АВТОРА-СМЫСЛ СТАТЬИ -ВЫРАЗИТЬ ОЗАБОЧЕННОСТЬ  А ТО КАБЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО....
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18 час.
Андрей Бедный
Ну угрозы можно по-разному претворять в жизнь. В какой-то книге был описан прекрасный вариант ответа за теракт - год Россия молчала, все расслабились, а в один день всех кто был причастен к взрыву (от исполнителей до заказчиков, поставщиков и адвокатов независимо от гражданства и местонахождения) собрали на старой барже, зачитали приговор и спустили на них собак-убийц. Баржу оставили в море. А после разослали запись всем заинтересованным лицам.
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17 час.
Василий Сталин
Глупее еще ничего не читал
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12 час.

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