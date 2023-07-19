Как Россию вынуждают «бабахнуть»

Андрей Бедный

Ну угрозы можно по-разному претворять в жизнь. В какой-то книге был описан прекрасный вариант ответа за теракт - год Россия молчала, все расслабились, а в один день всех кто был причастен к взрыву (от исполнителей до заказчиков, поставщиков и адвокатов независимо от гражданства и местонахождения) собрали на старой барже, зачитали приговор и спустили на них собак-убийц. Баржу оставили в море. А после разослали запись всем заинтересованным лицам.