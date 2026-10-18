Репортер «Матч ТВ» Адам Ахмадов выразил недовольство работой коллег-комментаторов Михаила Меламеда и Михаила Крестинина на матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ахматом» (3:2), состоявшемся в Санкт-Петербурге 18 октября.
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