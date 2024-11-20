Вейпы уничтожают зубы, предупредили стоматологи. 🦷🦷🦷 Горячий пар вызывает микротрещины в эмали и ожоги, а глицерин приводит к кариесу и вызывает зубной налёт.
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Вейпы уничтожают зубы, предупредили стоматологи. 🦷🦷🦷 Горячий пар вызывает микротрещины в эмали и ожоги, а глицерин приводит к кариесу и вызывает зубной налёт.