Спортсменка сможет выступить сразу на двух этапах Гран-при, впервые за последние пять лет.Русская фигуристка Александра Игнатова, выступавшая ранее под фамилией Трусова, получила приглашение на этап Гран-при ISU в США.
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