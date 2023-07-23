Путин назвал основные черты нового миропорядка

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире происходит процесс формирования мощных экономических и политических центров силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе, а также требуют, чтобы с ними считались.
Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире происходит процесс формирования мощных экономических и политических центров силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе, а также требуют, чтобы с ними считались.
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