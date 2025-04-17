Зеленский назначил нового главу Сумской  областной военной администрации

Зеленский назначил нового главу Сумской ОВА, им стал Олег Григоров, сообщает РИА Новости.«Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной военной администрации», — цитирует агентство указ Зеленского.
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