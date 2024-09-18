Суд изъял счета фигуранта дела о сухпайках для ВС, умершего в СИЗО

Московский суд решил, что изъятие материальных благ ушедшего из жизни в середине лета 2024 в следственном изоляторе Игоря Котельникова — подозреваемого по уголовному делу о краже одного миллиарда трехсот миллионов руб при обеспечении пищи для оборонного ведомства Российской Федерации, а также счетов его ребенка.