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Суд изъял счета фигуранта дела о сухпайках для ВС, умершего в СИЗО

Суд изъял счета фигуранта дела о сухпайках для ВС, умершего в СИЗО

Московский суд решил, что изъятие материальных благ ушедшего из жизни в середине лета 2024 в следственном изоляторе Игоря Котельникова — подозреваемого по уголовному делу о краже одного миллиарда трехсот миллионов руб при обеспечении пищи для оборонного ведомства Российской Федерации, а также счетов его ребенка.

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