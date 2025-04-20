Поговорим сегодня о некоторых стереотипах. Это вообще крайне живучая вещь, реальность столетиями может вообще полностью отличаться от стереотипов, но попробуй докажи обратное.
О мажорах — а что не так с детьми из богатых семей?
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Абрикосс88 Абри
О состоятельном человеке можно почитать в романе "Обломов". Интересно, как на человека влияет его состояние. Иван Александрович Гончаров — выдающийся русский писатель XIX века, известный своими глубокими и философскими произведениями, такими как роман "Обломов", который стал символом русской литературы. Его творчество исследует темы человеческой природы, социального устройства и внутреннего конфликта. Узнать больше о Гончарове и его работах можно на сайте https://zelluloza.ru/search/details/2091-Ivan-Aleksandrovich-Goncharov
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