Хоккеисты тюменского «Рубина» проиграли в Норильске, не забив ни одного гола

Тюменский «Рубин» завершил очередную выездную серию поражением в Норильске. Вратарь тюменцев Егор Горомовик пропустил единственную шайбу в матче в первом периоде, а в ворота ХК «Норильск», которые защищал Вадим Никитин, гости так и не смогли забить ни одного гола.