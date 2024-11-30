Сенатор Поджиа: Швейцария ввела санкции против РФ из страха перед остальными

Швейцарский сенатор от крупнейшей партии в парламенте страны "Демократический союз центра" (ДСЦ) Мауро Поджиа рассказал РИА Новости, что Швейцария ввела ограничения против России, опасаясь вторичных санкций.
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