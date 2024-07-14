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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Акинфеев: «После завершения карьеры осуществлю мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. Буду ловить рыбу и ни с кем не разговаривать»

Игорь Акинфеев: «После завершения карьеры осуществлю мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку. Буду ловить рыбу и ни с кем не разговаривать»

«Я думаю, что после завершения карьеры я прям осуществлю свою мечту и хотя бы на месяц просто уеду на рыбалку.

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