В Жуковском отпустили дагестанцев после убийства мужчины арматурой

Обвинение предъявили лишь одному участнику конфликта.В Жуковском мужчину забили арматурой. Инцидент произошёл 13 июля на улице Баженова.
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