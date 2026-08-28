Заморозки могут прийти в Московский регион во второй декаде сентября

Ночные заморозки могут прийти в столичный регион во второй декаде сентября. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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