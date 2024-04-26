По Тимуру Иванову, человеку и п̶а̶р̶о̶х̶о̶д̶у̶ «генералу»

Сергей Киселев

А точку!!!! А если он не знает своих подчинённых "генералов", не знает, что они творят, - это, как минимум говорит о том, что он- министр- не на своем месте...Если не больше...Темное дело и многое мы не знаем и не узнаем...Печально все это и их "работа" в МО - тоже...Вот и в армии бы проверить - многое непонятное твориться...