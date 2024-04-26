Накат на Шойгу: Очевидный вывод из факта ареста замминистра обороны На ресурсе вышло уже три статьи о факте ареста замминистра обороны Тимура Иванова.
По Тимуру Иванову, человеку и п̶а̶р̶о̶х̶о̶д̶у̶ «генералу»
Комментарии
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Сергей Киселев
А точку!!!! А если он не знает своих подчинённых "генералов", не знает, что они творят, - это, как минимум говорит о том, что он- министр- не на своем месте...Если не больше...Темное дело и многое мы не знаем и не узнаем...Печально все это и их "работа" в МО - тоже...Вот и в армии бы проверить - многое непонятное твориться...
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4 час.
Александр Зиборов
Нужно проверить связи со странами НАТО. Они должны быть...
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3 час.
М
Мария
Псих ненормальный! Зачем ему столько денег.....
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1 час.
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