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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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По Тимуру Иванову, человеку и п̶а̶р̶о̶х̶о̶д̶у̶ «генералу»

По Тимуру Иванову, человеку и п̶а̶р̶о̶х̶о̶д̶у̶ «генералу»

Накат на Шойгу: Очевидный вывод из факта ареста замминистра обороны На ресурсе вышло уже три статьи о факте ареста замминистра обороны Тимура Иванова.

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Комментарии
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Сергей Киселев
А точку!!!!  А если он не знает своих подчинённых &quot;генералов&quot;, не знает, что они творят, - это, как минимум говорит о том, что он- министр- не на своем месте...Если не больше...Темное дело и многое мы не знаем и не узнаем...Печально все это и их &quot;работа&quot; в МО - тоже...Вот и в армии бы проверить -  многое непонятное твориться...
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