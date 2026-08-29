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Мостовой о пенальти на Кондакове: «Зенит» не может – судья поможет. Было бы это в штрафной «Зенита» – интересно было бы посмотреть»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о пенальти в матче «Зенита» и «Факела» (1:0) после стыка Даниила Кондакова с Равилем Нетфуллиным.

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