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«Раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?» Промес и Депай записали рэп и снялись в клипе

«Раздвигай ноги, тебя не учили не играть с ниггером с русскими деньгами?» Промес и Депай записали рэп и снялись в клипе

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поучаствовал в записи рэпа. Трек под названием Tat Tat выпущен 30-летним игроком вместе с группой SFB и форвардом «Барселоны» Мемфисом Депаем.

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