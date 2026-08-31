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Вечерний Новосибирск

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Прогноз погоды на 1-4 сентября в Новосибирске сделали синоптики

Прогноз погоды на 1-4 сентября в Новосибирске сделали синоптики

Так, по данным «Яндекс Погоды», во вторник, 1 сентября, с утра в Новосибирске всего +5 градусов, облачно с прояснениями.

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