В 1979 году режиссёр Александр Митта приступил к съёмкам первого советского фильма-катастрофы "Экипаж".
"Экипаж"
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В 1979 году режиссёр Александр Митта приступил к съёмкам первого советского фильма-катастрофы "Экипаж".