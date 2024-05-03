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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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  • чвсатпкьл
    Да идёт этот сторонник бордюрочно газонного бизнеса да ещё приверженец ковидного заговора в одно место. Москва помнит...Собянин рассказал...
  • radiofree
    У меня в 2023 году был такой же случай.По интернету нашёл компанию,позвонил,цену назвали 1200р.Пришел мастер с ноутбу...В СЗАО за поверку...
  • Сергей Потемкин
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Заммэра Ракова: Известные актеры, режиссеры, ведущие научат школьников читать стихи

Заммэра Ракова: Известные актеры, режиссеры, ведущие научат школьников читать стихи

Образовательный контент в библиотеке «МЭШ» постоянно обновляется Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила жителям Москвы, что проекты столичного образования непрерывно модернизируются и становятся максимально удобными и понятными для школьников.

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