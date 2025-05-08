В Саратове установили памятник регулировщице Победы

Памятник Марии Филипповне Лиманской, знаменитой регулировщице, запечатленной на фоне Браденбургских ворот в Берлине в 1945 году, открыли в Саратове 8 мая, сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
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