В Саратове установили памятник регулировщице Победы

Памятник Марии Филипповне Лиманской, знаменитой регулировщице, запечатленной на фоне Браденбургских ворот в Берлине в 1945 году, открыли в Саратове 8 мая, сообщил губернатор области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.