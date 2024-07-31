«Церковь Пресвятой Троицы» благоустроят до 15 сентября 2024 года

В настоящее время храм охраняется государством ГАТИ выдала разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия, который является частью федерального значимого наследия — «Церкви Пресвятой Троицы».
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