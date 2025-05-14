В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «брюссельском оркестре», в котором разрешена только одна мелодия, а несогласных свергают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии