В России оценили слова Орбана о «брюссельском оркестре»

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о «брюссельском оркестре», в котором разрешена только одна мелодия, а несогласных свергают.