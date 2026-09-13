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Регионы России

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Папа Римский Лев XIV призвал молиться о мире в годовщину терактов 11 сентября

Папа Римский Лев XIV призвал молиться о мире в годовщину терактов 11 сентября

В Ватикане состоялась традиционная воскресная проповедь, посвящённая 25-й годовщине террористических атак 11 сентября 2001 года в США.

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