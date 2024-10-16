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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вембаньяма совершил перехват, а затем исполнил навес под аллей-уп на Сохана

Бигмен «Сперс» на первых минутах предсезонной встречи с «Хит» (117:120) совершил перехват, после чего начал быструю атаку и исполнил навес под аллей-уп на Джереми Сохана.

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