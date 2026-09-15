Середюк поручил ускорить стройку IT-школы Сбера и театра в Кемерове

Губернатор Илья Середюк проинспектировал строительные площадки в центральной части Кемерова. По итогам объезда глава региона поставил перед подрядчиками ряд задач, касающихся ключевых городских объектов.
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