Аргументы недели

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Трамп назвал помощь европейским странам одной из причин напряженности на Украине

Трамп назвал помощь европейским странам одной из причин напряженности на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уступки Вашингтона европейским партнёрам стали одной из причин украинского кризиса.

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