Голкипер ЦСКА Шайхутдинов: Алип пошел на Торопа слишком жестоко, неправильно

Голкипер московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов признался, что сначала ему показалось, что момент со столкновением его одноклубника, вратаря Владислава Торопа, и футболиста петербургского "Зенита" Нуралы Алипа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России самый обычный, игровой.
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