Священник Брянской епархии передал гуманитарную помощь военнослужащим

По благословению митрополита Брянского и Севского Александра, иерей Сергий Цыбин, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери села Алешенка, посетил воинские части группировки войск «Север» в приграничном районе Брянской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии