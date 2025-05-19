Ксения Шойгу готовит особый подарок отцу на юбилей

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу поделилась, что в честь 70-летнего юбилея своего отца, Сергея Шойгу, готовит ему особый подарок – картину, написанную ею самой.
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