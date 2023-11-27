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Закон, порядок, государство

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района вместе с «Родительским патрулем» провели акцию «Будь ярким, пешеход!»

В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района вместе с «Родительским патрулем» провели акцию «Будь ярким, пешеход!»

В Ардонском районе «Родительский патруль» напомнил школьникам о Правилах дорожного движения. Чтобы рассказать о безопасном поведении на дорогах, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Евгения Тавасиева и активисты родительской общественности школы № 1 города Ардона в рамках профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» организовали акцию «Будь ярким, пешеход!».

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