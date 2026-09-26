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Суть Событий

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Представитель "БиС" рассказал о состоянии Бикбаева после падения с высоты

Представитель "БиС" рассказал о состоянии Бикбаева после падения с высоты

Дмитрий Бикбаев несколько дней назад угодил в больницу. В время концерта он сорвался с высоты и получил травмы.

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