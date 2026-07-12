Сервис Russpass приглашает на велопрогулки и главные спортивные события лета

Фото: mos.ru Сервис Russpass предлагает пользователям различные варианты активного отдыха. В разделе «Маршруты» можно выбрать велосипедные прогулки по Москве, в интернет-издании «Russpass-журнал» — познакомиться с готовыми тематическими турами, а раздел «Конструктор маршрутов», работающий на основе искусственного интеллекта, поможет самостоятельно спланировать поездку по городу.