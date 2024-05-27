С нами не соскучишься!

От Луксора до Асуана: храмы Древнего Египта как прикосновение к вечности Удивительная страна Египет… История великих цивилизаций оживает среди песков в великолепных архитектурных памятниках, удивительным образом дошедших до нас через тысячелетия.