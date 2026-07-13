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За рулем

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Снежный ком цен: почему зимняя резина в 2026 году ударит по кошельку и как избежать переплаты

Снежный ком цен: почему зимняя резина в 2026 году ударит по кошельку и как избежать переплаты

Сезон 2026 года обещает стать особенным даже для самых опытных автовладельцев.Эксперты рынка единодушны: цена комплекта зимней резины продолжит неуклонно ползти вверх, и на это есть целый комплекс объективных причин.

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