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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Что мешает нам быть собой?

Что мешает нам быть собой?

Что мешает нам быть собой? Мы часто говорим о поиске себя. Но если прислушаться, за этой фразой прячется другой, куда более важный вопрос: а что мешает быть собой уже сейчас? Почему, даже осознавая, как важно жить в согласии с собой, мы продолжаем подстраиваться, молчать, угождать? Почему вместо живого контакта с собой выбираем «удобство» — для других, не для себя?  Ответ не в недостатке знаний.

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