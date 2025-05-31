Что мешает нам быть собой? Мы часто говорим о поиске себя. Но если прислушаться, за этой фразой прячется другой, куда более важный вопрос: а что мешает быть собой уже сейчас? Почему, даже осознавая, как важно жить в согласии с собой, мы продолжаем подстраиваться, молчать, угождать? Почему вместо живого контакта с собой выбираем «удобство» — для других, не для себя? Ответ не в недостатке знаний.