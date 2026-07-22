В Няндоме в погоне за лихачем полицейские открыли огонь

20-летний нарушитель ПДД не смог уйти от полицейской погониВ ночь на 19 июля в Няндоме сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль лада с тонированными стеклами, который передвигался на высокой скорости.
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