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Царьград

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РАНХиГС: В 2026 году разрыв пенсий в России превысил 22 тыс. руб.

РАНХиГС: В 2026 году разрыв пенсий в России превысил 22 тыс. руб.

В августе 2026 года разрыв в размере средней пенсии работающих граждан в российских регионах превысил 22 тысячи рублей.

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