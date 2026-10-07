SHOT: продажи масок чумного доктора в России подскочили более чем на 500%

В России за неделю более чем на 500% выросли продажи масок чумного доктора. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
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Народу заняться не чем, что ли?! Идиотизм.