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Газета.ру

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SHOT: продажи масок чумного доктора в России подскочили более чем на 500%

SHOT: продажи масок чумного доктора в России подскочили более чем на 500%

В России за неделю более чем на 500% выросли продажи масок чумного доктора. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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