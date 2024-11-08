Грандиозная распродажа 11.11 от POCO и Xiaomi на Aliexpress: топ-10 смартфонов по невероятным скидкам и промокодам!

Ежегодно 11 ноября миллионы покупателей с нетерпением ожидают грандиозной распродажи на AliExpress. В этот день любители технологий празднуют настоящий бум, ведь компании POCO и Xiaomi предлагают беспрецедентные скидки на свои топовые модели смартфонов! Масштабные акции, специальные промокоды и ограниченное количество устройств делают этот день настоящим подарком для тех, кто мечтает о новом смартфоне.