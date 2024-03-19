Патрушев указал на раздражение Запада из-за неудач в расшатывании ситуации в РФ

Заявления Запада якобы об отсутствии демократии в РФ, сделанные по итогам президентских выборов в России, объясняются тем, что США и Великобритания раздражены провалом их действий по расшатыванию обстановки в России, заявил 19 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.