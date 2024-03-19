ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 845 подписчиков

Патрушев указал на раздражение Запада из-за неудач в расшатывании ситуации в РФ

Патрушев указал на раздражение Запада из-за неудач в расшатывании ситуации в РФ

Заявления Запада якобы об отсутствии демократии в РФ, сделанные по итогам президентских выборов в России, объясняются тем, что США и Великобритания раздражены провалом их действий по расшатыванию обстановки в России, заявил 19 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх