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Царьград

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В Краснодаре 20-летний водитель ВАЗ-2112 насмерть влетел в Opel

В Краснодаре 20-летний водитель ВАЗ-2112 насмерть влетел в Opel

Молодой человек сначала столкнулся с попутным авто, а потом вылетел на встречку.Накануне вечером на улице Дзержинского произошла авария.

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