"Россия всегда будет нашим соседом": В Европе развернули новую методичку. Первой подала сигнал Финляндия

Гарибян Сусанна

Не надо расслабляться и верить болтовне этих "соседей". Врагами они были, врагами и останутся и сжать их себе на шею нельзя. Пусть живут спокойно сами по себе, а мы и без них прекрасно проживём. Нам ни они ни их земля не нужны, своей хватает, можно даже и торговать, но только на условиях рыночных отношений с пользой дл России. У нас в период СВО стали газ в деревни проводить, дороги, мосты строят, асфальт меняют. А почему, откуда деньги на всё это? Да перестали обогревать этих "соседей" и, наконец, вспомнили о своих нуждах. Вот так и надо, всё для России, а излишки по выгодной цене на продажу. Друзей у нас нет, кроме Белоруссии, а нахлебники насточертели.