"Россия всегда будет нашим соседом": В Европе развернули новую методичку. Первой подала сигнал Финляндия

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Комментарии
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Наталья Волкова
Россия и так соседствует с рядом государств, что не означает лобзаний в десны. Решили, что Россия - сосед, и слава Богу. Это и так понятно
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8 час.
Гарибян Сусанна
Не надо расслабляться и верить болтовне этих &quot;соседей&quot;. Врагами они были, врагами и останутся и сжать их себе на шею нельзя. Пусть живут спокойно сами по себе, а мы и без них прекрасно проживём. Нам ни они ни их земля не нужны, своей хватает, можно даже и торговать, но только на условиях рыночных отношений с пользой дл России. У нас в период СВО стали газ в деревни проводить, дороги, мосты строят, асфальт меняют. А почему, откуда деньги на всё это? Да перестали обогревать этих &quot;соседей&quot; и, наконец, вспомнили о своих нуждах. Вот так и надо, всё для России, а излишки по  выгодной цене на продажу. Друзей у нас нет, кроме Белоруссии, а нахлебники насточертели.
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8 час.
нн
наталья никифорова
Запел &quot;Лазаря&quot; пидор вонючий...Пусть ходят друг к другу &quot;за спичками&quot; и сидят молча....обойдемся без этих продажных фашистских прихвостней.
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8 час.
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