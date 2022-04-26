Президент России Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9%

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых, а саму программу — продлить до конца 2022 года.
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