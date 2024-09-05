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Ведущая Матч-ТВ объяснила, почему обозвала Анастасию Костенко обезьяной

Ведущая Матч-ТВ объяснила, почему обозвала Анастасию Костенко обезьяной

Во время интервью в рамках шоу “Карты, деньги, два мяча” на канале “Это футбол, брат!” Дмитрий Тарасов не поддержал свою жену Анастасию Костенко, когда ведущая Матч-ТВ Яна Ромашкина пошутила о внешности спортсмена и его супруги, сказав, что футболист «чуть красивее обезьяны, с которой он живет».

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... это создание хрюкнула про себя...
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