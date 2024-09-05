Ведущая Матч-ТВ объяснила, почему обозвала Анастасию Костенко обезьяной

Во время интервью в рамках шоу “Карты, деньги, два мяча” на канале “Это футбол, брат!” Дмитрий Тарасов не поддержал свою жену Анастасию Костенко, когда ведущая Матч-ТВ Яна Ромашкина пошутила о внешности спортсмена и его супруги, сказав, что футболист «чуть красивее обезьяны, с которой он живет».