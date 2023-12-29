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Нигматуллин о критике сборной России: «Есть люди-пчелы и люди-мухи. Для одних – везде цветы, а для других – сами понимаете что»

Нигматуллин о критике сборной России: «Есть люди-пчелы и люди-мухи. Для одних – везде цветы, а для других – сами понимаете что»

– Сначала сборную России критиковали за невнятный футбол с национальными командами Катара и Египта, потом смеялись, что привезли кубинцев и унизили их… – Есть люди-пчелы и люди-мухи.

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