Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Поляки оторопели от реакции посла России. И теперь грозят сбивать все пролетающие вблизи границ НАТО российские ракеты

  У поляков знатно подгорает. Дошло до того, что заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна пригрозил сбивать все ракеты, которые будут пролетать даже вблизи польских или прочих границ стран НАТО.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
А если пороху хватит - это будет очередной выстрел себе в ногу. Опять же, в эту игру можно играть вдвоём.
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18 час.

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