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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам разработчиков, сюжет серии Like a Dragon продолжит фокусироваться на па...

По словам разработчиков, сюжет серии Like a Dragon продолжит фокусироваться на па...

По словам разработчиков, сюжет серии Like a Dragon продолжит фокусироваться на парнях среднего возрастаКогда серия Yakuza только начиналась, она рассказывала истории о криминальном мире Японии, и это было главной движущей силой серии на протяжении долгого времени, хотя в последние годы она вновь заявила о себе.

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