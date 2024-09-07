По словам разработчиков, сюжет серии Like a Dragon продолжит фокусироваться на па...

По словам разработчиков, сюжет серии Like a Dragon продолжит фокусироваться на парнях среднего возрастаКогда серия Yakuza только начиналась, она рассказывала истории о криминальном мире Японии, и это было главной движущей силой серии на протяжении долгого времени, хотя в последние годы она вновь заявила о себе.