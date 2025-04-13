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Сражение за Часов Яр превращается в «поворотную точку» освобождения ДНР

Сражение за Часов Яр превращается в «поворотную точку» освобождения ДНР

Бои за Часов Яр начались 4 апреля 2024 года. В настоящее время 85% территории этого населённого пункта контролируется российскими войсками, а 15% – украинскими силами.

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Комментарии
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Лидия Фролова
Не могут ни  Часов Яр, ни Покровск освободить ...просто  Атас! Топчутся 4 года одном месте...!
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15 час.
Ингерман Ланская
сортирный воякака, иди покажи - как надо воевать...
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14 час.
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