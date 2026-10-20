За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
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Нужно сохранить Украину? Она и сохранится в составе России. И восстановят ее сами украинцы. Кончится всё, и набегут , как тараканы "ухилянты" и вернувшиеся из плена.