Русский Колоколъ Много жилья строится в Москве. Но для других. Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Бывший военный ютится в коммуналке во Внукове, потому что существующие нормы в столице не позволяют семье встать на очередь.
Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Конкин
Это сплошь и рядом и именно с русскими семьями. Я 10 лет живу, после Донбасса, в России с детьми и внучкой а даже стать на очередь - шансов О.
Ответить
17 час.
Борис Иванович Назаров
Господа !ЭТи Чиновники воспитаны Совеитским партийным комитетом ! Видимо проджолжают свои личные интризки ,Кто им нужен - тому без очериди ,а остальным нельзя по их законам партийным Ведь для их чистки совести нужен только трибунал народа ! - Борис
Ответить
15 час.
САША ЛЕПАЕВ
пора забирать у чиновников жилье и отдавать многодетным. а чиновников в общежитие. в самую паршивою квартиру . и будущим без предоставления любого жилья.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии