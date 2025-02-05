Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Нужны им абхазы. Нас из Черного моря выживают. А у нас все поют: - Ты ж меня пидманула, ты ж меня подвела! Вместо реа...Абхазия откажется...
  • Gennady Sokolovsky
    И ещё -  Пусть там, у себя, в своём "сраносолнечном бакы" перестраивают ИСТОРИЧЕСКИЕ места. Тема непростая - поданы з...Азербайджанский Т...
  • Gennady Sokolovsky
    У меня ОДИН простой вопрос -  ЧТО В РОССИИ ДЕЛАЮТ "гусЬманы", ОБА ВМЕСТЕ, некие "нисановы/илиевы" и ВСЯ эта СВОРА С ...Азербайджанский Т...

Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру

Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру

Русский Колоколъ Много жилья строится в Москве. Но для других. Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Бывший военный ютится в коммуналке во Внукове, потому что существующие нормы в столице не позволяют семье встать на очередь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Конкин
Это сплошь и рядом и именно с русскими семьями. Я 10 лет живу, после Донбасса, в России с детьми и внучкой а даже стать на очередь - шансов О.
Ответить
17 час.
Борис Иванович Назаров
Господа !ЭТи Чиновники воспитаны Совеитским партийным комитетом ! Видимо проджолжают свои личные интризки ,Кто им нужен - тому без очериди ,а остальным нельзя по их законам партийным  Ведь для их чистки совести нужен только трибунал  народа ! - Борис
Ответить
15 час.
САША ЛЕПАЕВ
пора забирать у чиновников жилье и отдавать многодетным. а чиновников в общежитие. в самую паршивою квартиру . и будущим  без предоставления любого жилья.
Ответить
15 час.
наверх