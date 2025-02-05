Русская многодетная семья с 10 детьми: без шанса на квартиру

Александр Конкин Это сплошь и рядом и именно с русскими семьями. Я 10 лет живу, после Донбасса, в России с детьми и внучкой а даже стать на очередь - шансов О.

Борис Иванович Назаров Господа !ЭТи Чиновники воспитаны Совеитским партийным комитетом ! Видимо проджолжают свои личные интризки ,Кто им нужен - тому без очериди ,а остальным нельзя по их законам партийным Ведь для их чистки совести нужен только трибунал народа ! - Борис